Италия ввела режим ЧС на 12 месяцев в связи с обрушением моста в Генуе

Сегодня, 20:33

На ликвидацию последствий трагедии потребуется 5 млн евро

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении режима ЧС на 12 месяцев в связи с обрушением моста близ Генуи, – передает ТАСС.

"Мы удовлетворили запрос [главы администрации северной итальянской области Лигурия] Джованни Тоти ввести режим ЧС на 12 месяцев", – сказал он в среду на пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров.

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По его словам, на ликвидацию последствий трагедии потребуется 5 млн евро. Глава администрации области Лигурия Джованни Тоти в среду запросил у центральных властей страны введение национального режима чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста близ Генуи, которая является административным центром Лигурии.

Кроме того, правительство Италии приняло решение объявить общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Джузеппе Конте на пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров.

"Мы приняли решение объявить один день национального траура, мы должны еще определиться с датой, которая бы совпадала с днем похорон погибших", – сказал он.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Ответственность за обрушение моста глава Минэкономразвития страны Луиджи Ди Майо ранее возложил на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.
Италия, мост, обрушение, режим

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