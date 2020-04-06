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Итальянцы оригинально поблагодарили Украину за помощь в борьбе с COVID-19 (видео)

6 апреля, 06:42

Татьяна Очеретяна

На видео мужчина призвал похлопать украинским медикам

В Италии в городе Неаполь включили песню на украинском языке после того, как украинские медики прибыли в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. Так итальянцы поблагодарили за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии COVID-19. Видео опубликовал Генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий на своей странице в Facebook

Отмечается, что из бизнес-центра звучали песни украинской певицы Русланы.

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Мужчина на видео сказал: "Это украинская песня. Сегодня прилетели врачи с Украины чтобы помочь нам. Мне кажется, правильно будет поставить эту украинскую песню чтобы поблагодарить медиков, которые к нам приехали. Я знаю, что вы все дома похлопаете с большой благодарностью".

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Напомним, в Италию для помощи врачам в борьбе с коронавирусом полетели украинские инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры. Кроме того, за несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов.

Также сообщалось, что за последние дни в Италии снизился показатель заболеваемости – за 1 апреля зафиксировано 2477 новых пациентов с COVID-19 против 2937 днем ранее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия медики Руслана врачи коронавирус гуманитарная помощь

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