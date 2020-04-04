"Помогая Италии, мы поможем себе": в МВД рассказали, какие врачи отправились в Италию

За несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь

В Италию для помощи врачам в борьбе с коронавирусом полетели украинские инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры. Об этом заявили министр здравоохранения Максим Степанов и министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

"Сегодня мы самолетом Нацгвардии Ан-74 отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работает много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно – украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса", – сказал Арсен Аваков.

Максим Степанов подчеркнул, что все медики, которые отправляются в Италию, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", – сказал Степанов.

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Кроме того, за несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", – сказал Аваков.

Напомним, Италия является мировым лидером по числу жертв коронавируса: в стране умерло почти 15 тысяч человек, количество подтвержденных случаев инфицирования превысило 120 тысяч.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал послу Евросоюза Матти Маасикасу поддержать ЕС в борьбе с коронавирусом и возобновить экспорт медицинского спирта.

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