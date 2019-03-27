Итальянский "друг Путина" хочет легализовать кастрацию насильников

Маттео Сальвини призвал не проявлять никакой снисходительности к "червям"-насильникам

Граффити с вице-премьерами Италии Луиджи ди Майо, Маттео Сальвини и премьер-министром Джузеппе Конте. Фото: AFP

Итальянский "друг Путина" хочет легализовать кастрацию насильников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b8e/deb/5c9b8edebd653.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b8e/deb/5c9b8edebd653.jpg 2019-03-27T16:58:00+02:00 Евросоюз Маттео Сальвини призвал не проявлять никакой снисходительности к "червям"-насильникам

Насильников необходимо наказывать путем химической кастрации, считает вице-премьер-министр и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"Никакой снисходительности к червякам, которые изнасиловали туристку в Катании. Химическая кастрация!" – заявил он 27 марта.

Таким образом он прокомментировал групповое изнасилование 19-летней американки на острове Сицилия на прошлой неделе.

Сама девушка утверждает, что преступление произошло на автостоянке около бара, куда ее привезли трое молодых итальянцев после знакомства в баре. СМИ пишут, что при этом девушка пыталась позвонить в полицию, но насильнике не дали ей этого сделать.

Задержать злоумышленников удалось после того, как один из них на следующий день написал потерпевшей и, шантажируя видеозаписью изнасилования, предложил встретиться еще раз. На данный момент все трое подозреваемых заключены под стражу.

Напомним, ранее Сальвини предложил вернуть в Италию бордели и публичные дома,

Кроме того, сообщалось о крупном скандале, в центре которого оказалась его партия "Лига" – российская нефтяная компания предлагала политсиле крупную сумму денег через подпольную сделку о поставках топлива.

Мы также писали, что в январе Сальвини обрушился с критикой на главу Франции Эммануэля Макрона, назвав его "ужасным президентом".

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