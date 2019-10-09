Итальянский парламент станет меньше на треть: депутаты поддержали реформу

С 2023 года количество парламентариев в Италии уменьшится с 945 до 600

В Италии станет меньше депутатов. Сократить количество парламентариев решили, чтобы сэкономить бюджетные средства. Сами избранники были не против, и уже даже поддержали закон. Нынешний состав итальянского парламента доработает в полном составе. А уже следующий, который будут избирать в 2023 году, сократит свою численность на треть. Согласно реформе, число итальянских законодателей уменьшится с 945 до 600. По задумке реформаторов это сэкономит стране около 100 миллионов евро в год.

Подобная идея приходила в голову и украинским властям. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект № 1017, которым он предлагает уменьшить количество нардепов и убрать мажоритарку. Он хотел, чтобы в парламенте было только 300 депутатов, и закрепить только пропорциональную систему на парламентских выборах.

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А рядовые украинцы поддержали петицию о сокращении количества нардепов. Однако автор предлагал оставить только 100 народных избранников в парламенте. Позже Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады.

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А правовой комитет Верховной Рады одобрил законопроект №1017, которым предлагается уменьшить количество народных депутатов в парламенте с 450 до 300.

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