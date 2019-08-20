Итальянский президент принял отставку премьера

Ожидается, что в среду и четверг Матарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии

/ Фото: AFP

Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.

Приняв отставку, Матарелла обратился к Конте с просьбой продолжить исполнять обязанности премьера пока не будет сформировано новое правительство.

Ожидается, что в среду и четверг Матарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии.

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Ранее во вторник, выступая в сенате, Конте объявил о решении подать в отставку. "После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", – заявил он.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Он также принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

"На этом заканчивается деятельность этого правительства", – добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" – вице-премьера Маттео Сальвини – за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

Стоит отметить, что о своей отставке Джузеппе Конте предупреждал еще в июне. Тогда он сказал, что сложит возложенные на него полномочия, если Ди Майо и Сальвини не найдут общий язык.

Напомним, политический кризис в Италии является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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