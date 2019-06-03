Премьер Италии пригрозил уйти в отставку, если два его заместителя не смогут найти общий язык

Отношения между партиями обострились во время кампании на выборах в Европарламент

Фото: Getty Images.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник призвал партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, отказаться от разногласий, пригрозив в противном случае уйти в отставку.

"Конечно, я хочу сказать ясно всем гражданам... я не намерен держаться на плаву только чтобы продлить мое пребывание во дворце Киджи (в резиденции премьера – ИФ)... И если никто не будет брать на себя ответственность, и если не будет дельнейших действий, я сообщу президенту республики о намерении уйти со своего поста", – заявил Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции, которую транслировали итальянские СМИ.

"Политические силы, которым принадлежит большинство в обеих палатах парламента, должны в полной мере осознавать свою миссию и свою ответственность", – отметил Конте.

Два вице-премьера Италии лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга. Отношения между партиями особенно обострились во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" на выборах уверенно заняла первое место в Италии, получив более 34% голосов, "Движение 5 звезд", в свою очередь, показало третий результат, что стало хуже прогнозов.

Маттео Сальвини после выступления Конте заявил, что его партия стремится двигаться вперед и "никогда не прекращала работу".

"Мы готовы, мы хотим двигаться вперед, и мы не можем терять время", – написал политик в Twitter.

Итальянская пресса накануне сообщала, что, если разногласия между Ди Майо и Сальвини не прекратятся, то Конте в июле распустит парламент, а на сентябрь назначит новые выборы.

Конте – адвокат. Он был назначен премьером Италии, так как его кандидатура устраивала обе сформировавшие правящую коалицию партии. Принято считать, что де-факто Сальвини и Ди-Майо гораздо сильнее влияют на работу правительства страны, нежели Конте.

Напомним, премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ. Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.

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