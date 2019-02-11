"Восемь минут до смерти": какие угрозы таит разрыв договора о РСМД

На сайте Сегодня состоялся круглый стол о новом витке ядерного противостояния в мире

"Восемь минут до смерти": какие угрозы таит разрыв договора о РСМД Виталий Рябошапка 2019-02-11T07:52:00+02:00 США На сайте Сегодня состоялся круглый стол о новом витке ядерного противостояния в мире

Гонка вооружений между большими ядерными державами уже идет. Причем началась она не несколько дней назад, когда США и Россия объявили о приостановке выполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, а намного раньше. Новый виток противостояния в клубе ядерных государств несет серьезные угрозы всему миру. Москве и Вашингтону по силам избежать эскалации, но пойдут ли они на это?

Почему США – за разоружение

О причинах приостановки участия США и России в договоре и о перспективах выхода из кризиса говорилось накануне на круглом столе, организованном сайтом "Сегодня".

В начале мероприятия эксперты кратко рассказали об истории подписания договора РСМД в 1987 году и событиях, предшествовавших этому историческому решению СССР и США. Как отметил военный эксперт Олег Стариков, еще в 1960-х годах США изменили свою ядерную стратегию, отказавшись как от идеи первого удара, так и от идеи массированного возмездия, отдав предпочтение тактике гибкого реагирования.

Олег Стариков. Фото: Анастасия Лесык

До этого в США был разработан план, согласно которому, в случае широкомасштабного вторжения СССР, Вашингтон поднимал в воздух около полутора тысяч бомбардировщиков с 4700 ядерными и термоядерными зарядами на борту.

"При этом они посчитали, что в результате этого нападения будет уничтожено 800 млн человек! Т.е. треть населения земли могла быть уничтожена сразу и значительная часть – вторичными факторами ядерной войны. Человечество возвращалось бы к первобытнообщинному строю. И вот тогда американцы стали переосмысливать свою стратегию", – рассказал Олег Стариков.

Кроме того, по его словам, США решили, что выгоднее проводить уничтожение имеющегося ядерного потенциала и контролировать ядерное вооружение, чем вести бесконечную гонку вооружений.

В 1972 году СССР и США были подписаны первые важные договоры: об ограничении наступательных вооружений (ОСВ-1) и об ограничении систем противоракетной обороны. Казалось, положено начало серьезному разоружению. Однако со временем в странах сменилось руководство, и гонка вооружений набрала просто колоссальные обороты. Странами был накоплен ядерный потенциал, в общей сложности, в 3,7 млн килотонн. Переговоры о разоружении шли тяжело, особенно когда генсеком в СССР был Юрий Андропов – бывший руководитель КГБ. И лишь с приходом к власти более либерального Михаила Горбачева позиции стран начали сближаться.

Как мир вздохнул с облегчением

"Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и обозначал ликвидацию целого типа вооружений, – рассказал в ходе круглого стола военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Речь шла о ракетах средней (от 1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности наземного базирования – как баллистических, так и крылатых. Ракеты, которые базировались на земле, подлежали уничтожению, значит, стороны обязывались не разрабатывать, не производить эти ракеты и ликвидировать существующие. Всего Советский Союз на то время ликвидировал 1846 установок, а США – 846 установок".

Почему внимание сторон было сосредоточено именно на ракетах малой и средней дальности? Ведь баллистические ракеты имели гораздо больший ударный потенциал, та же самая Р-36М ("Сатана"), разработанная в Днепропетровске, несла 8 боеголовок и обладала колоссальной разрушительной мощью. Дело в том, что время подлета тяжелых ракет варьировалось в пределах получаса. Этого было достаточно для того, чтобы в случае несанкционированного пуска или ложной тревоги государства могли связаться и предпринять меры, чтобы не допустить ответного удара и начала, по сути, ядерной войны. А вот время подлета ракет малой и средней дальности такой возможности попросту не давало. Олег Стариков, служивший в 80-х в Ракетных войсках стратегического назначения, рассказал, что, как только США поставили в Европе на боевое дежурство ракеты Pershing II, риск "случайной" ядерной войны многократно возрос.

"Как только поставили Pershing II, нам начали давать вводные "подлетное время 8 минут". Нас же готовили, чтобы мы ракету в ответ пустили за 62 секунды. То есть реально все мы были все смертниками. Я должен был пустить и ждать 8 минут, пока Pershing прилетят и убьют нас, наши семьи и всех вокруг", – рассказал Олег Стариков.

Надо отметить, что случаи, когда мир стоял на грани ядерной войны из-за сбоев в системах обнаружения, были. Так, широко известен случай, когда в 1983 году системы предупредили о запуске американцами баллистических ракет. Подполковник Станислав Петров (кстати, выпускник Киевского высшего военного авиационного инженерного училища) правильно оценил сигнал как ложное срабатывание и передал информацию командованию. Ответного удара не последовало. Аналогичные случаи были и в США.

Константин Машовец. Фото: Анастасия Лесык

После подписания договора РСМД мир с облегчением вздохнул. Особенно приветствовала решение Европа, на которую, собственно, и нацелены были в основном ракеты МСД Советского Союза. Позже уже Россией и США были подписаны другие важные соглашения – СНВ I (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), СНВ II, СНВ III, Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, напомнил в ходе круглого стола военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Когда возобновилась гонка?

Тем не менее, как отметили эксперты в ходе круглого стола, подписывая эти договора, США и Россия параллельно искали возможности обойти договор РСМД.

"Обе страны шли к нынешнему обострению, к выходу из договора или приостановке выполнения обязательств довольно продолжительное время. Для того, чтобы понять мотивы, мы должны посмотреть на ситуацию в глобальном разрезе, – рассказал Константин Машовец. – За это время ракеты средней и малой дальности появились у таких стран, как Индия, Пакистан. КНДР (Северная Корея), Китай, Иран и Израиль. Они могут их применять как в ядерном, так и не в ядерном исполнении. Во-вторых, начались движения по развитию системы противоракетной обороны. Эти движения спровоцировали у военных обеих сторон некоторые нехорошие мысли по поводу преимуществ одной из сторон".

По словам экспертов, в итоге еще в средине 90-х Россия успешно испытала и начала производство комплексов 9K720 ("Искандер"). Которые создавались как средство нейтрализации американской системы ПРО.

"Это был своеобразный ответ РФ на перемещение оппозиционных районов противоракетной обороны на европейский континент, ну, так, по крайней мере, заявляют сами россияне. Т.е. это, знаете, такая маниакальная склонность российских военных видеть в каждом действии противостоящей стороны некую угрозу", – отметил Константин Машовец.

При этом эксперты подчеркивают необоснованность опасений россиян относительно того, что системы ПРО в Европе существенно нарушают баланс сил.

"Дело в том, что эти системы ПРО с трудом справляются, с 50% вероятностью, с целями старого типа. Например, Р-17 ("Скад") или "Точка". Т.е. они с трудом перехватывают такого вида вооружения. А против современных российских ракет – высокоманевренных, с разделяющимися головками, системами РЭП для постановки помех – система вряд ли будет эффективна", – отметил Константин Машовец.

В чем сегодня конкретно заключаются взаимные претензии США и России?

Как рассказали в ходе круглого стола эксперты, США основную проблему видят в российской ракете 9М729.

"Эта ракета, которая летит, по данным американской стороны, до 2500 км, по данным российской стороны – до 500 км. То есть, по версии россиян, не входит даже в зону ракет малой дальности. Объясняется расхождение в оценках очень просто: сколько топлива в ракету заложить – столько она и полетит. Американцы считают, что россияне заполняют ракету топливом на всю стартовую ступень. А россияне говорят: "Нет, мы заполняем половину, она летит 500 км". Это, конечно, смешно", – рассказал Олег Стариков.

В свою очередь, претензии Москвы к Вашингтону касаются систем противоракетной обороны, размещенных, в частности, в Румынии. По мнению Генштаба Вооруженных Сил РФ, пусковые системы ПРО могут служить для пуска ракет средней дальности. Наличие таких систем делает невозможным нанесение Россией ответного удара, если в этом будет необходимость. То есть система ПРО в Европе меняет, по мнению России, всю геополитическую обстановку.

Помимо этого, Москва считает, что американские беспилотники, в частности "Predator" или "Reaper", дальность полета которых превышает тысячу километров, являются ракетами наземного базирования. Соответственно, заявляет Россия, американцы должны их уничтожить, поскольку наличие таких беспилотников на вооружении противоречит договору. США тем временем резонно заявляют, что называть беспилотник ракетой довольно смело. Хотя бы потому, что ракета, как известно, летит в одну сторону, а беспилотники созданы для того, чтобы, выполнив задачу, возвращаться на место дислокации.

Также претензии России касаются ракет-мишеней "Hera", при создании которых были использованы элементы ракет Minuteman-II, и Pershing II.

Можно ли пресечь новую гонку вооружений "на корню"?

Эксперты считают, что возможности для этого есть. В частности, стоит обратить внимание на предложение немецких политиков. Как разъяснили эксперты сайта "Сегодня" в ходе круглого стола, для начала россияне должны переместить свои комплексы 9М729 и 9М728 вглубь своей территории – так, чтобы у ракет не было даже теоретической возможности достичь границ европейских стран. В свою очередь, США могли бы позволить российским инспекционным группам работать на объектах ПРО в Румынии.

"Это трезвое предложение, оно очень быстро выполняется и сразу же несет нормализацию отношений. То есть снимет остроту, и после этого необходимо проводить переговоры", – отметил Олег Стариков.

Могут ли страны договориться?

Россия "не потянет" полноценную гонку вооружений. Тем более, в Москве должны помнить, чем закончилась такая гонка для Советского Союза. Потому шансы на то, два страны рано или поздно придут в итоге к общему знаменателю, есть.

"Мы должны понимать, что мы скатываемся в холодную войну. Большая вероятность ядерной войны, которая уничтожит цивилизацию. Сейчас время очень тяжелое. И мировое сообщество должно сделать все, чтобы надавить на две страны. Для того, чтобы они начали вести переговоры", – считает Олег Стариков.

Другой вопрос: будут ли привлечены к участию в договоре другие страны "ядерного клуба", имеющие ракеты СМД и представляющие определенную угрозу для России и США.

По словам Константина Машовца, на данный момент Россия действительно размещает комплексы "Искандер" в своей азиатской части, то есть ближе к Китаю.

"За Уралом РФ уступает Китаю в вооружениях. Единственным сдерживающим фактором для Китая может быть действительно оружие массового поражения, среди которого комплексы средней и малой дальности могут занимать не последнее место", – отметил эксперт.

Но вот в том, что ракеты малой и средней дальности ликвидируют все страны, имеющие такое вооружение, шансов мало. Да это, пожалуй, и не так важно: некоторые страны обладают потенциалом, не несущим значительную угрозу жизни на Земле, некоторые – например, как Пакистан и Индия – развивают этот тип вооружений, исходя из стратегических задач достижения паритета между собой. Но вот договориться между собой членам т.н. "большой пятерки", то есть странам, являющимся членами т.н. "малого ядерного клуба" и постоянными членами Совбеза ООН, вполне по силам.

Что делать Украине

Естественно, обсуждался на круглом столе вопрос, как должна вести себя в сложившейся ситуации Украина. Наша страна является объектом агрессии России, и наращивание оборонного потенциала для Украины – не прихоть, а жизненная необходимость. При этом Украина обладает значительными возможностями в создании ракетной техники. Которые сегодня ограничиваются существующими договоренностями.

Эксперты "Сегодня" разложили ситуацию "по полочкам". Фото: Анастасия Лесык

Украина могла бы создать ракеты как малой, так и средней дальности. Но нам они не нужны.

"Нарастить ракетный потенциал мы можем, вопрос – какой? Одно дело –построить межконтинентальную ракету, другое дело – одноступенчатый ракетный комплекс, – отметил Константин Машовец. – Наша стратегическая концепция базируется на том, что мы должны быть способны нанести агрессору неприемлемый для него ущерб, в результате чего он должен отказаться от агрессии. Мы можем нанести этот ущерб с помощью ракетных вооружений. Судя по динамике и активизации разработки различного оборонного вооружения оборонно-промышленным комплексом Украины, наше руководство все это хорошо понимает. Ракеты – это первое, что приходит в голову, если они превосходят нас в обычных вооружениях".

Но речь идет о "разрешенных" ракетах – то есть дальностью до 500 километров. Больше нам и не нужно, как отметил Олег Стариков,

"Против нас сейчас воюет Южный военный округ, 12 армия. Нам хватает оружия дальностью 500 км, чтобы поразить места, где принимают агрессивные против нас решения", – сказал эксперт.

Поэтому, по мнению участников круглого стола, Украине следует сосредоточиться на разработке высокоточного ракетного вооружения 4-5 поколений. Создание серьезного ракетного щита позволит отвадить агрессора от мыслей о широкомасштабном вторжении в нашу страну.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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