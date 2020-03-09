Из-за коронавируса Польша усилит контроль на границе: каких стран коснется

Путешественников просят с пониманием и терпением отнестись к ситуации

Со вторника, 10 марта, Польша, где ранее подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом, вводит усиленный санитарный контроль на своей внешней границе с Украиной, Беларусью и Россией.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, отметив, что сегодня усиленный контроль вводится на границе с Германией и Чехией, а со вторника подобные меры введут на внешнем рубеже, сообщает "Польское радио".

"Завтра все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены", – сказал чиновник.

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Министр отметил, что комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики, а больного человека непосредственно с границы госпитализируют.

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Кроме того, обращаясь к путешественникам, Мариуш Каминский попросил с пониманием и терпением отнестись к ситуации, поскольку из-за контроля на границах изменится организация дорожного движения. Министр подчеркнул, что предпринятые действия "в интересах всех нас".

А тем временем стало известно, что коронавирус проник в последнюю страну Евросоюза. Так, вслед за Албанией 9 марта стало известно о первых зафиксированных случаях коронавирусной инфекции на Кипре. Там возбудитель атипичной пневмонии COVID-19 обнаружили сразу у двух пациентов.

Между тем в Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у больного то поднимается, то падает.

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