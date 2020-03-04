Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше: подробности

Сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции.

"Сегодня мы получили результаты анализов первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше", - отметил он. По его словам, заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. "Он чувствует себя хорошо", – добавил Шумовский.

"Мы действуем в соответствии с процедурами. Все, с кем заболевший контактировал, отправлены в карантин", - сказал министр, подчеркнув, что сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

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Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус. Вечером в понедельник, 2 февраля, Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который упрощает многие процедуры с целью оптимизации борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет о возможности организации удаленной работы, получения пособий в случае закрытия детских садов и школ, ускоренных процедурах приобретения медицинского оборудования.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 92,238 тыс. Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло до 12,087 тыс.

Напомним, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая призвала украинцев не паниковать из-за зафиксированного случая коронавируса: в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, а также все необходимые лекарства. Также она заверила, что ситуация полностью под контролем.

Более детально читайте в материале: Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн.

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