Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Из-за коронавируса в Румынии начались свои "Новые Санжары"

28 февраля, 13:48

Станислав Кожемякин

Румыны не хотят видеть по соседству сограждан, зараженных вирусом COVID-19

В Румынии, где недавно подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, прошел протест против размещения карантинного объекта в населенном пункте.

Как сообщает Digi24, власти решили разместить места для изоляции людей с коронавирусом в нефункционирующем детском лагере и пансионате в румынской деревне Нукшоара, расположенной в уезде Арджеш.

Это вызвало резкую реакцию местного населения – 26 февраля жители Нукшоары вышли на протест, вооружившись вилами и топорами. Для успокоения недовольной толпы на место прибыли силовики.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - жалуется житель деревни.

Реклама

Заместитель главы местной администрации Ионика Беревояну считает, что условия в Нукшоаре не подходят для карантина – там нет водопровода и горячей воды, а помещения отапливаются дровяными печами.

В тренде
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"
Фото: helis.com

Напомним, что в Румынии пока что был зарегистрирован только один инфицированный коронавирусом – три недели назад мужчина вернулся из поездки в Италию. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

В связи с этим Украина ввела на границе со странами Евросоюза, включая Румынию, дополнительные меры контроля: водителям и пассажирам измеряют температуру, обращая особое внимание на тех, кто возвращается из Италии.

На данный момент вирусом COVID-19 заразились больше 83 тысяч человек в 48 странах мира, из них более 2,8 тыс. скончались. Более подробно о масштабах распространения эпидемии читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Румыния карантин коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костей
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костейЕвросоюз
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео
Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видеоFun
В связи с обострением на Донбассе Евросоюз обратился к России
В связи с обострением на Донбассе Евросоюз обратился к РоссииПолитика
В США оценили роль Макрона и Меркель в
В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...