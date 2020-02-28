Из-за коронавируса в Румынии начались свои "Новые Санжары"

В Румынии, где недавно подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, прошел протест против размещения карантинного объекта в населенном пункте.

Как сообщает Digi24, власти решили разместить места для изоляции людей с коронавирусом в нефункционирующем детском лагере и пансионате в румынской деревне Нукшоара, расположенной в уезде Арджеш.

Это вызвало резкую реакцию местного населения – 26 февраля жители Нукшоары вышли на протест, вооружившись вилами и топорами. Для успокоения недовольной толпы на место прибыли силовики.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - жалуется житель деревни.

Реклама

Заместитель главы местной администрации Ионика Беревояну считает, что условия в Нукшоаре не подходят для карантина – там нет водопровода и горячей воды, а помещения отапливаются дровяными печами.

Напомним, что в Румынии пока что был зарегистрирован только один инфицированный коронавирусом – три недели назад мужчина вернулся из поездки в Италию. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

В связи с этим Украина ввела на границе со странами Евросоюза, включая Румынию, дополнительные меры контроля: водителям и пассажирам измеряют температуру, обращая особое внимание на тех, кто возвращается из Италии.

На данный момент вирусом COVID-19 заразились больше 83 тысяч человек в 48 странах мира, из них более 2,8 тыс. скончались. Более подробно о масштабах распространения эпидемии читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама