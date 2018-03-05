Из-за морозов в Великобритании опустели прилавки

В супермаркетах нескольких городов Великобритании – не хватает самого нужного: молока, хлеба, яиц и овощей.

Их просто не могут привезти в магазины поставщики – потому что дороги совершенно занесло снегом. Многочисленные снимки прежних отделов британцы выкладывают в соцсетях.

В стране свирепствует шторм "Эмма". Его там уже признали самым мощным за полвека. А из-за морозов и ДТП на скользких трассах – уже погибло 9 человек.

Ранее в сети появилось видео посадки крупнейших пассажирских лайнеров модели Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту британского Бирмингема

Напомним, Европа оказалась под властью атлантического шторма "Эмма" и антициклона "Зверь с Востока", который принес в регион рекордное похолодание.Аномальная погода может привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.

Также по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.



