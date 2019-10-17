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Из-за Brexit-сделки от премьера Британии отвернулись последние союзники

17 октября, 16:16

Юнионисты отказались голосовать за соглашение, подписанное правительством Джонсона с ЕС

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Главный и единственный политический союзник правящих в Великобритании консерваторов – Демократическая юнионистская партия – отказался поддерживать соглашение о Brexit, достигнутое Лондоном и Брюсселем 17 октября.

Об этом североирландские юнионисты сообщили в распространенном заявлении.

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"Демократическая юнионистская партия не сможет поддержать эти предложения. С нашей точки зрения, эти предложения не способствуют экономическому процветанию Северной Ирландии и подрывают целостность Соединенного Королевства", — пояснили в пресс-службе позицию политсилы.

Следует отметить, что британские оппозиционеры-лейбористы тоже не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

Ранее стали известны некоторые подробности подписанного соглашения. Так, на время переходного периода Лондон и Брюссель разработали законодательное решение, которое позволяет избежать появления "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Кроме того, Северная Ирландия остается в рамках британской таможенной территории, но при этом будет связана с некоторыми правилами Евросоюза – преимущественно касающимися товаров.

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