Новая сделка о Brexit: стали известны детали

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В сделке об условиях сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit, которая была заключена 17 октября, удалось преодолеть главное препятствие – вопрос "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Как сообщил в этот же день главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, стороны разработали законодательное решение, которое позволяет этого избежать.

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Кроме того, Лондон и Брюссель договорились о том, что Северная Ирландия остается в рамках британской таможенной территории, но при этом будет связана с некоторыми правилами Евросоюза – преимущественно касающимися товаров.

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Ранее стало известно об уступке, на которую пошел британский премьер Борис Джонсон по этому поводу.

При этом британские власти смогут накладывать дополнительные тарифы на ту продукцию из третьих стран, которая не будет поступать дальше на единый рынок ЕС.

Третья договоренность касается налога на добавленную стоимость, но детали Барнье не уточнил.

Данные предложения будут действовать в течение 14-месячного переходного периода – до конца 2020 года.

Барнье отметил, что ЕС постарается ратифицировать документ до 31 октября, как того хочет Британия, но на саммите Европейского совета 17 октября членов Евросовета только ознакомят с положениями сделки.

В Европарламенте новую договоренность по Brexit уже поддержали, но голосование по ней состоится только после того, как ее примет британский парламент.

Следует отметить, что британские лидер британских оппозиционеров-лейбористов Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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