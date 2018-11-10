Как изменилась жизнь бельгийского городка через 100 лет после Первой мировой войны

Первая мировая война изменила судьбу Европы и Украины, уничтожив четыре империи, в частности, Российскую. Она привела к октябрьскому перевороту и дала миру новое оружие – газ. Корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов посетил бельгийский городок Ипр, где впервые использовали оружие массового уничтожения.

Ранее холмы в его окрестностях были последним препятствием на пути немецкой армии к побережью. Если бы немцы прорвали оборону, то тогда бы Франция оказалась отрезанной от Британии, и мир мог бы быть совсем другим. Сейчас от оборонительных сооружений остались только четыре бункера и фрагмент траншей длиной в 300 метров, которые во время войны вели до Северного моря.

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"Основной проблемой Первой мировой войны было пройти через эти укрепления траншей. Так появился танк. Танк должен был прорываться к траншеям. Так появился ядовитый газ. Впервые в таком масштабе газ применили здесь, неподалеку Ипра", – рассказал сотрудник туристического офиса Стефан Декрок.

Сейчас Ипр является типичным бельгийским городом, где ничего не напоминает о том, что во время войны здесь была разруха. Многие здания удалось восстановить.

Первая мировая стала для Европы катастрофой, говорят исследователи.Тогда люди были уверены, что они больше никогда не увидят военных действий, но понадобилось несколько лет, чтобы понять насколько хрупким бывает мир.

Напомним, лидеры государств прибывают в Париж на торжества к 100-летию конца Первой мировой. В целом участие в мероприятиях примут около 80 государств. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.