Как после развала СССР: карантин в Лондоне глазами украинки

В Великобритании, где ранее ради сдерживания коронавируса отменили массовые мероприятия, ввели карантин, но на жизнь в Лондоне это повлияло не сильно.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала украинка Марина Калланд, которая проживает в столице Туманного Альбиона 19 лет.

"Сегодня – первый день мер, сдерживающих коронавирус в Лондоне. Я живу в достаточно тихом районе, так что наша улица выглядит вот так, – говорит женщина, демонстрируя малооживленную улицу. – Достаточно типично, я не могу сказать: больше или меньше людей. Мы с мужем начали работать дома, потому что и он, и я можем это делать. Но он сегодня ездил в офис на метро, и в метро было очень мало людей в час пик".

Несмотря на то, что состоянием на 17 марта в Соединенном Королевстве коронавирус обнаружили уже у 1950 человек, включая замминистра здравоохранения и социальных дел Надин Дорис, Марина подчеркнула, что и метро, и школы работают. Хотя пассажиропоток на железной дороге снизился примерно на 20%.

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"Мы с соседями организовали группы поддержки, взаимопомощи друг друга: мы помогаем людям в самоизоляции доставлять продукты, медикаменты или выгулять их собак. На выходных в супермаркетах размели продукты, что напомнило мне 90-е годы после развала Советского Союза, но сегодня уже все есть, кроме туалетной бумаги и макарон", – отметила Марина Калланд.

Напомним, что согласно секретному отчету британской Национальной службы здравоохранения говорится для высокопоставленных чиновников, эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

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