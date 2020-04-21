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Как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС (видео)

21 апреля, 18:31

Екатерина Степаненко

В Норвегии начинают работать даже детские сады, а в Польше произошло рекордное количество заражений

Европа ослабляет карантин, но лидеры ЕС призывают выходить из изоляции медленно. О том, что основная борьба еще впереди – предостерегают и в ВОЗ. Сейчас количество зараженных в мире приближается к двум с половиной миллионам. Среди европейцев больше всего больных в Испании – более 200 тысяч. Массовое заражение, а именно почти 800 тысяч случаев, и 42 тысячи умерших, в Соединенных штатах. Америка собирается еще как минимум месяц держать закрытыми границы с Мексикой и Канадой.

Нью Йорк не будет фестивалить по крайней мере еще два месяца. Мэр крупнейшего города США объявил: никаких концертов и парадов до конца июня. Придется отложить и всемирный ЛГБТ-прайд, пуэрториканский парад и ежегодный марш "Салют, Израиль!".

"Я не рад это объявлять, но должен. Отложим много событий. Мы подумаем с организаторами, как лучше это сделать. Празднование вернут в более удобное время", – заявил майор Билл де Блазио.

Парадов и концертов пока не будет и в Европе, впрочем, ослабление карантина уже почувствовали в ряде стран. В Дании люди спешат в парикмахерские – исправлять то, что сами себе понастригли дома.

"Я делаю много видеозвонков, и насмотрелся на людей, которые пытались подстричься сами, а такое впечатление, будто попали под дробилку для дерева. Я не хотел иметь такой же вид", – рассказывает клиент парикмахерской Мартин Бостон.

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А в Норвегии люди спешат в детские сады. Через неделю за парты вернутся и ученики начальных классов. Спортивные и культурные мероприятия в Норвегии под запретом до середины июня. Путешествовать норвежцам тоже не советуют.

Просит не расслабляться и заботиться о безопасности и немецкий канцлер Ангела Меркель:

"Это только начало пандемии и до выхода из нее нам еще далеко. Если мы снимем все ограничения сейчас – не знаем наверняка, какими будут последствия. Поэтому должны продвигаться очень медленно и осторожно".

Со вчерашнего дня Германия частично ослабила карантин, на котором просидела месяц. Открылись маленькие магазины, а также автосалоны, веломагазины и мастерские. А вот школьники еще дома. С 4 мая восстановят уроки в выпускных классах. Тогда же откроют и парикмахерские. Массажные же салоны, кабинеты косметологов и бордели – все, где предусмотрен физический контакт – пока не будут работать.

Радость выхода из карантина и на улицу почувствовали и наши соседи поляки. Для прогулок там открылись парки, пляжи и набережные. Впрочем, два дня назад в Польше зафиксировали рекордно большое количество зараженных. За сутки COVID-19 обнаружили у более 500 человек, поэтому медики заявили, что для снятия других ограничений торопиться не стоит.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, когда в Украине закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски. По расчетам Национальной академии наук, пик заболеваемости COVID-19 придется на 2-5 мая. А летальность достигнет максимума 3-8 мая. Это при условии, что карантин будет соблюдаться, а на Пасху и майские праздники люди останутся дома.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Польша ЕС Европа карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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