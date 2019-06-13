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Brexit, наркотики и рок-н-ролл: как выбирают замену для Терезы Мэй в Великобритании

13 июня, 07:19

Борис Джонсон в фаворитах, а два его соперника признались, что пробовали наркотики

Фото: AFP

В Великобритании запущен процесс по избранию нового главы Консервативной партии, а значит, и нового премьер-министра страны, который заменит Терезу Мэй, чей срок полномочий в качестве лидера тори истек 7 июня. 13 июня начнутся выборы с постепенным выбыванием кандидатов, голосовать на которых будут только тори-парламентарии. Не позже 20 июня должно остаться только двое, и уже из них выбирать будут все 160 тысяч членов партии, сообщает портал телеканала Би-би-си. Консерваторы рассчитывают, что объявят имя нового лидера в двадцатых числах июля, тогда же он займет кресло премьера и начнет поиски реализации Brexit.

На данный момент на лидерство в партии есть десять претендентов, собравших в свою поддержку нужное количество голосов однопартийцев. Единственный претендент, выступающий против выхода из ЕС, Сэм Джима не собрал нужных подписей. Поэтому кто бы не въехал на Даунинг-стрит, 10, он должен будет продолжить развод с Брюсселем.

По подсчетам сайта консерваторов Conservative Home, в тройку лидеров предвыборной гонки входят бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант, а также министр окружающей среды Майкл Гоув. И только Джонсон готов разрывать с ЕС 31 октября без договоренностей. 

Ни у одного из тройки лидеров пока нет поддержки большинства однопартийцев. А тут еще и первые скандалы подоспели. Британская пресса подхватила тему, что многие претенденты на управление королевством пробовали наркотики. Гоув в одном из интервью признался, что 20 лет назад попробовал кокаин. Другой претендент, Рори Стюарт, — что 15 лет назад в Иране курил опиум на свадьбе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов работать с любым британским премьером. Также Юнкер намерен сохранить контакты с Мэй. 


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Тег премьер-министр, Борис Джонсон, Brexit, Тереза Мэй, консерваторы

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АВТОР:

Ирина Ковальчук

Источник:

Сегодня

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