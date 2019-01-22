Киллер годами скрывался от полиции, но его подвел фитнес-девайс

GPS-часы подтвердили все теории правоохранителей

Фото: полиция.

Киллер годами скрывался от полиции, но его подвел фитнес-девайс //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/668/ef1/5c4668ef16937.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/668/ef1/5c4668ef16937.jpg 2019-01-22T06:25:00+02:00 Евросоюз GPS-часы подтвердили все теории правоохранителей

Полиции Великобритании удалось закрыть одно из самых затянувшихся дел об убийстве и арестовать виновных, а все благодаря обычным фитнес-часам. Два жестоких убийства произошли в 2015 и 2018 году, но лишь в 2019-м офицеры нашли подозреваемого и получили доступ к его личным вещам. Каково же было их удивление, когда девайс подтвердил все теории правоохранителей.

Житель Великобритании Марк Феллоус был приговорен к пожизненному заключению в Ливерпульском суде короны 17 января. Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, однако от обычного дела арест подсудимого отличался одним обстоятельством: Феллоус попался правоохранителям спустя три года после совершения преступления, а все благодаря его фитнес-часам.

Согласно пресс-релизу на сайте полиции Манчестера, история злоключений Феллоуса началась 26 июля 2015 года в небольшом британском городе Солфорд. В тот день 55-летний местный житель по имени Пол Мэсси приехал домой на личном автомобиле и столкнулся с двумя незнакомыми мужчинами. Одним из них, по мнению офицеров, и был Марк.

"Когда Пол Мэсси вышел из своей машины, к нему в камуфляжной одежде и с пистолетами-пулемётами подошли двое ребят. Парни открыли огонь и пять раз выстрелили в Мэсси. Одна из пуль попала ему в сердце", — сообщают полицейские.

Мужчина скончался на месте, а оперативникам из отдела тяжких преступлений полиции графства Большой Манчестер было поручено найти стрелков. Основное расследование сосредоточилось вокруг прослушивания телефонных разговоров убитого, камер видеонаблюдения и системы распознавания автомобильных знаков.

В тот год полиция изучила тысячи записей и опросила бесчисленное количество свидетелей, но офицерам так и не удалось найти виновных. История получила продолжение лишь в мае 2018 года, когда правоохранители из графства Мерисайд заявили о похожем убийстве человека по имени Джон Кинселл.

Расследование полиции Мерисайда подтвердило, что в убийстве Кинселла была задействована пара киллеров, действовавших как стрелок и наблюдатель.

Уже через несколько дней на борту рейса из Мерисайда в Большой Манчестер был арестован первый подозреваемый — Марк Феллоус. Его помощника полицейские задержали через два дня в отеле английского города Болтон.

Тем не менее полиции предстояло немало работы. После поимки мужчин правоохранители занялись сбором дополнительных улик. Главной из них стали обычные наручные фитнес-часы, обнаруженные в личных вещах Феллоуса и, как ни странно, прояснившие все подробности произошедших убийств.

В ходе обыска квартиры Феллоуса были найдены GPS-часы фирмы Garmin, которые можно использовать для отслеживания маршрутов передвижения. Анализ часов показал, что Феллоус совершал пробежки возле дома убитого Мэсси за несколько месяцев до убийства.

Вместе с тем полицейские отметили, что маршрут, выбранный Марком для тренировки, оказался идентичен пути, по которому стрелок скрылся с места преступления. Все доказательства были налицо.

Это произошло средь бела дня, когда жители занимались своими повседневными делами. Я думаю, это показывает, как нагло Марк Феллоус пренебрег безопасностью окружающих, — рассказал главный инспектор расследовательской группы Карл Джонс.

В конце концов офицерам удалось установить, что Феллоус и его помощник были членами организованной преступной группировки города Солфорд. До сих пор полиция не выяснила, чем пожилой Пол Мэсси не угодил бандитам, однако правоохранители надеются, что после поимки мужчин население будет чувствовать себя в большей безопасности, чем прежде.

Ранее мы писали, что в Харькове копы предотвратили убийство женщины-предпринимателя. Мужчина собирался убить богатую любовницу и завладеть ее деньгами.

А в Одессе задержали киллера-неудачника, у которого отклеилась борода. Задержанный гражданин прибыл в Украину из непризнанной Приднестровской республики.

Напомним, в Днепре, во время подготовки к убийству, полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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