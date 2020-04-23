Китай продал Польше миллионы масок с поддельным сертификатом

Защитные медицинские средства, которые на прошлой неделе в Польшу доставили из Китая на украинском Ан-225 "Мрия", могут быть непригодными.
Об этом на этой неделе сообщили польские СМИ. В частности, Gazeta Wyborcza пишет, что сертификаты доставленных 7 млн масок оказались поддельными.
К такому выводу журналисты пришли, анализируя снимки сертификатов, опубликованные президентом польской транснациональной корпорации KGHM Polska Miedź Марцином Хлудзиньским, который организовал закупку и поставку.
Судя по фото, один из производителей масок – китайская компания Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd, а ее сертификат со знаком CE якобы был выдан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM).
Однако 3 апреля ECM заявила об отсутствии у нее полномочий в области средств индивидуальной защиты и не выдает сертификаты CE.
Хлудзиньский отреагировал на публикацию издания, заявил, что все импортируемое оборудование проверено и имеет много подтвержденных документов.
Кроме того, польская редакция Newsweek также отметила, что средства защиты были закуплены у непроверенных поставщиков. Аналогичный скандал, который произошел раньше в Финляндии, привел к отставке главы государственного учреждения.
Это уже далеко не первый международный скандал с закупкой некачественных защитных средств в Китае.
В марте министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья сообщил, что Мадрид вернул в КНР партию экспресс-тестов, поскольку как было установлено, что они имеют слишком низкую чувствительность при обнаружении нового коронавируса.
А как мошенники обманывают людей в Украине, смотрите в видеосюжете:
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