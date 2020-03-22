Коронавирус все больше охватывает Италию: местные власти приняли жесткие меры

В итальянском регионе Ломбардия вступили в силу более строгие меры для борьбы с распространением коронавируса. По данным властей Италии на 19:30 22 марта, в стране зарегистрировано 59 138 случаев заражения.

На данный момент вирусом инфицированы 46 638 человек, 7024 человека вылечились. Также известно, что 19 846 пациентов госпитализированы, 3009 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 23 783 – на самоизоляции.

Согласно новым правилам, спорт и физическая активность на улице запрещены. Торговыми автоматами также пользоваться нельзя.

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К таким мерам пришли после того, как в субботу, 21 марта, в Италии погибли почти 800 человек от коронавируса, что является самым высоким показателем в мире. Как известно, Ломбардия – наиболее пострадавший регион в стране – 3095 смертельных случаев заболевания.

Президент региона Аттилио Фонтана объявил о новых мерах в своем заявлении.

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Предприятиям предложили закрыть все точки, исключая основные цепочки поставок. Строительные работы также будут остановлены​, ​исключая стройку в больницах, на автомобильных и железных дорогах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

Кроме того, мы писали, что причиной молниеносного распространения коронавирусной инфекции в Италии частично стало небрежное отношение итальянцев к ситуации. Об этом в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Италии.

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