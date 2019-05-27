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Климкин: В новом Европарламенте преобладают друзья Украины

27 мая, 11:43

Климкин отметил, что залог общего успеха – дружба и европейские ценности

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил друзей Украины, которые прошли в Европарламент. Об этом глава МИД написал в Тwitter.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха – дружба и европейские ценности", – сообщил он. 

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП боролись 40 партий. 

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Тег выборы, Европарламент, поздравление, Климкин

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