Комаровский объяснил аномальную смертность от коронавируса в Германии

Германия очень выгодно отличается от остальных стран Европы по показателю смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью – при 107 тыс. зараженных здесь скончались 2 тыс. человек, или меньше 2%.

Как пишет "Гордон", врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объясняет это особенностями немецкого образа жизни и его отличиями от итальянского.

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"В Италии огромное количество 30-летних мужиков живут вместе с мамами пожилыми. И сейчас эти активно гуляющие молодые люди – работающие, имеющие кучу контактов – активно инфицируют бабушек. То есть страны, где несколько поколений живут вместе, находятся в проигрышном положении", – сказал он, отметив, что в Германии разные поколения преимущественно живут раздельно.

Вдобавок к этому, Комаровский назвал немцев более дисциплинированными, чем итальянцев, что можно наблюдать даже в итальянском Тироле, где львиную долю населения составляют этнические немцы.

"Более дисциплинированные немцы, более подготовленная, значит, система медицины, более четкое выявление групп риска и контроль за ними. Тут совокупность факторов. Но это однозначно работает", – отметил врач.

Кроме того, на показатель смертности может также влиять статистический подход: в Германии, в отличие от италии, пациента, умершего от сопутствующих осложнений, не станут относить к жертвам коронавируса.

Напомним, что в прошлом месяце немецкий канцлер Ангела Меркель предупредила сограждан о том, что заразиться новым коронавирусом COVID-19 может до 70% населения жителей Германии.

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