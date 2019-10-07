Кораблекрушение с беженцами в Италии: 13 человек погибли

Лодка с мигрантами затонула возле острова Лампедуза - на ней плыли женщины и дети

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Италия, власти которой ранее призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов, продолжает принимать беженцев, которые упорно пытаются добраться в Европу.

В ночь на 7 октября возле берегов итальянского острова Лампедуза утонула лодка, на которой группа мигрантов хотела пересечь Средиземное море. Об этом сообщает ANSA.

В результате поисково-спасательной операции, которая длилась в течение всего следующего дня, служащие береговой охраны Италии достали из воды 22 человека, а 13 обнаружили погибшими, среди них – только женщины.

Еще около двух десятков беженцев, в том числе восемь детей, числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения. Выжившие утверждают, что среди них была женщина с 8-месячным ребенком.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Итальянская прокуратура начала расследование по факту происшествия.

Напомним, что этим летом аналогичное происшествие случилось в Эгейском море у западного побережья Турции. В результате катастрофы погибли 12 человек, удалось спасти 31 человека.

Мы также писали о решении греческих властей начать массовую депортацию обитателей лагеря беженцев "Мориа" на острове Лесбос – его придется покинуть 10 из 13 тысяч мигрантов, которые там поселились.

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