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В Эгейском море у берегов Турции перевернулась лодка с мигрантами: 12 погибших

17 июня, 23:25

Спасателям удалось спасти 31 человека

В Эгейском море затонула лодка с мигрантами
В Эгейском море затонула лодка с мигрантами. Фото: AFP

В Эгейском море у западного побережья Турции в районе города Бодрум утром 17 июня перевернулась и затонула лодка с мигрантами. В результате катастрофы погибли 12 человек, удалось спасти 31 человека.

По данным турецкой береговой охраны, лодка перевозила мигрантов, пытавшихся добраться к Греции, сообщает Deutsche Welle.

Тела погибших были найдены на глубине 32 метров. Причины аварии судна, а также гражданство мигрантов, находившихся на борту, пока неизвестны.

Напомним, ранее у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семерых членов экипажа удалось спасти.

Также сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пропали без вести после крушения грузового судна у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло четвертого июня.

Кроме того, на атлантическом побережье Франции загорелось и потерпело крушение судно Grande America, которое перевозило более 2000 автомобилей Audi и Porsche в Южную Америку. партия автомобилей на борту состояла не только из массовых авто Audi RS4 и RS5, Porsche Cayenne, 718 Boxster и Cayman. Кроме них на борту находились несколько более ценных экземпляров – Porsche 911 GT2 RS.

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Тег Турция, мигранты, лодка, эгейское море

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