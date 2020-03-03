Коронавирус атакует Европу: Венецианская комиссия отменила заседание

Конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы Венецианская комиссия отменила пленарное заседание. Причиной стало распространения коронавируса в Италии.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мысли, запрошенные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме", – говорится в сообщении комиссии в Twitter.

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Так, вакцина от коронавируса может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени.

Тем временем, в Южной Корее еще 600 человек заразилось коронавирусом. Общее число заболевших в стране составило 4812 человек. При этом в Южной Корее скончалось 28 человек.

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