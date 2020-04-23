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Коронавирус и Германия: Меркель рассказала, что ждет немцев

23 апреля, 16:16

Денис Беспалов

Борьба с коронавирусом будет еще долго оставаться центральным вопросом для политиков в Германии и Европе

Пандемия COVID-19 стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая ранее рассказала, чего ей не хватает на домашнем карантине.

"Мы все – правительство и парламент, вся наша страна – столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия", - считает она.

"Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом", – сказала Меркель.

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"И вопрос, как нам препятствовать тому, чтобы вирус когда-нибудь одолел нашу систему здравоохранения и привел к многочисленным жертвам, будет еще долго оставаться центральным вопросом для политиков в Германии и Европе", – добавила канцлер.

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Также канцлер отметила, что Германия должна пересмотреть подход к производству защитной одежды и респираторных масок.

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"Пандемия учит нас: нехорошо, когда защитная одежда поступает из далеких стран. Ситуация на рынке таких материалов напряженная. Маски, которые стоят несколько центов, могут во время пандемии стать стратегическим фактором", - сказала Меркель.

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При этом Ангела Меркель заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является для властей Германии незаменимым партнером в борьбе с распространением коронавируса, и правительство страны полностью поддерживает деятельность организации.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Германии подтверждено 150 729 случаев заражения коронавирусом, умерли 5319 человек.

Ранее новости "Сегодня" писали, как Германия справляется с экономическими последствиями коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Ангела Меркель коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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