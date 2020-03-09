Коронавирус на Балканах: инфекция проникла еще в одну страну

Двое мужчин "привезли" болезнь в Албанию из поездки в Италию

Вслед за остальным Балканским полуостровом Албания пополнила число стран, где подтвердили первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19.

Ссылаясь на местное Министерство здравоохранения, 9 марта телеканал RTK Live сообщил, что заболевших оказалось сразу двое.

Недавно 54-летний отец и его 28-летний сын вернулись из поездки в Италию – на собственном автомобиле они прибыли в Тирану из Флоренции.

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По прибытии у них проявились симптомы заболевания, после чего они сдали анализы на коронавирус, которые оказались позитивными.

На данный момент заразившиеся мужчины находятся в стабильном состоянии в инфекционной больнице. Их болезнь протекает без осложнений.

Структуры здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование и отбор проб для тестов.

Напомним, что состоянием на сегодняшнее утро число людей, которые заразились COVID-19 во всем мире (в целом, более 70 стран), достигло 108 568 человек, 3813 из них скончались. Большинство случаев заболевания – 80 735 – зафиксированы в Китае.

В Украине все еще подтвержден лишь один случай инфицирования – мужчина из Черновцов заразился вирусом в Италии. Его состояние медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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