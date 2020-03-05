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Коронавирус обнаружили в очередной стране Евросоюза

5 марта, 14:35

Станислав Кожемякин

Министр здравоохранения Словении сообщил о первом случае инфицирования внутри страны

Вслед за Боснией и Герцеговиной первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвердили еще в одной бывшей югославской республике – Словении.

Ссылаясь на министра здравоохранения Алеша Шабедера, портал The Slovenia сообщает, что инфекцию обнаружили у мужчины, который вернулся из Марокко через Италию.

Сейчас он проходит лечение в инфекционном отделении Университетского медицинского центра в Любляне. Специальный бокс был создан специально для приема первых заразившихся коронавирусом.

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В то же время, Национальный институт здравоохранения Словении определяет круг лиц, с которыми инфицированный вступал в контакт.

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Впрочем этот мужчина стал не первым инфицированным гражданином страны – за сутки до этого стало известно о том, что в Италии коронавирус подхватил член Регионального совета Словении.

Напомним, что Италия является основным источником распространения инфекции в Европе. Именно там вирусом заразился 40-летний житель Черновцов, который стал первым инфицированным человеком на территории Украины.

Больше о распространении инфекции и реакции украинцев на это читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Словения эпидемия коронавирус

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