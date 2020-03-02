Коронавирус "прилетел" из Италии еще в одну страну

Вслед за Чехией, куда коронавирус попал вместе с туристами, первый случай заражения инфекцией подтвердили в Андорре.

Правительство княжества сообщило 2 марта о том, что у 20-летнего пациента, которого 29 февраля доставили в госпиталь Богоматери Мериткшелльской, подтвердилось наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Это стало первым подтвержденным случаем заболевания в стране.

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Отмечается, что молодой человек перед этим посещал Милан – центр охваченной коронавирусом итальянской Ломбардии. Болезнь у него протекает в легкой форме.

Также под домашнее наблюдение поместили двух человек, которые летели с ним одним рейсом.

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"Согласно протоколам, установленным для борьбы с этим заболеванием, молодой человек будет оставаться в больнице до тех пор, пока в течение 24-48 часов не будут получены два отрицательных результата анализов", – отметили на сайте андоррского правительства.

Напомним, что Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции. Состоянием на сегодняшний день в этой стране почти 1,7 тыс. инфицированных, 34 случая закончились смертельным исходом. Именно из Италии вирус просочился в ряд стран, причем не только соседних, но и даже на другой континент и, например, в Мексику.

Больше о масштабах распространения эпидемии читайте в онлайн-хронике "Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран".

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