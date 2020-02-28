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Коронавирус попал из Италии на другой континент

28 февраля, 16:26

Станислав Кожемякин

Мексика стала очередной страной, где подтвердили позитивные результаты анализа на COVID-19

Мексиканские власти сообщили о первом лаборатно подтвержденном случае инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране. Таким образом, после Бразилии эта страна стала второй в Латинской Америке, куда проникла инфекция.

Как сообщил 28 февраля заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопез-Гателл Рамирез.

"Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса", — сказал чиновник, уточнив, что пациент находится в стабильном состоянии, а вызванное вирусом заболевание протекает "в легкой форме".

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Также Лопес отметил, что мексиканские власти проверяют состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.

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В то же время, по данным газеты Milenio, вирус в Мексику попал из Италии, которая стала главным европейским очагом эпидемии – сейчас здесь насчитывается более 650 заразившихся. 35-летний итальянец с COVID-19 сейчас проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

Всего в 48 странах мира насчитывается более 83 тысяч заразившихся. При этом более 2,8 тысяч случаев закончились летальным исходом.

В какие еще страны проникла инфекция и как это отразится на мире и Украине в частности, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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Италия Мексика эпидемия коронавирус итальянец

Источник: ТАСС

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