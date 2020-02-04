Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Коронавирус пробрался еще в одну страну Евросоюза

4 февраля, 11:44

Заражение смертельной инфекцией подтвердили уже в 24 странах мира

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Возбудитель "уханьской" вирусной пневмонии, от которой скончались уже более 420 человек, был обнаружен еще в одной стране Европы.

Как сообщает бельгийская газета Le Soir, 4 февраля министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок подтвердила наличие коронавируса типа 2019-nCoV у бельгийки, которую вместе с восемью остальными подданными королевства эвакуировали из Уханя вечером 2 февраля.

По словам главы бельгийского Минздрава, состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается. Ее перевели для дальнейшего лечения в больницу в Брюсселе.

Реклама

Таким образом, Бельгия стала 24-ой страной мира, где официально подтвердили инфицирование.

В тренде
Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MMA/pac

Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Число зараженных новым коронавирусом в КНР на данный момент превышает 20,4 тысячи человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бельгия эпидемия вирус коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото
Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фотоFun
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕС
Brexit, Nexit, Chexit: кто еще следом за Великобританией собирался выходить из ЕСЕвросоюз
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit
Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности BrexitЕвросоюз
"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявлениеFun
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки Украины
ПАСЕ утвердила новый санкционный механизм, отклонив все правки УкраиныПолитика
Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйств
Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйствЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...