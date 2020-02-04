Коронавирус пробрался еще в одну страну Евросоюза

Заражение смертельной инфекцией подтвердили уже в 24 странах мира

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Возбудитель "уханьской" вирусной пневмонии, от которой скончались уже более 420 человек, был обнаружен еще в одной стране Европы.

Как сообщает бельгийская газета Le Soir, 4 февраля министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок подтвердила наличие коронавируса типа 2019-nCoV у бельгийки, которую вместе с восемью остальными подданными королевства эвакуировали из Уханя вечером 2 февраля.

По словам главы бельгийского Минздрава, состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается. Ее перевели для дальнейшего лечения в больницу в Брюсселе.

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Таким образом, Бельгия стала 24-ой страной мира, где официально подтвердили инфицирование.

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Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Число зараженных новым коронавирусом в КНР на данный момент превышает 20,4 тысячи человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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