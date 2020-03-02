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Коронавирус пробрался еще в одну страну Евросоюза

2 марта, 13:44

Станислав Кожемякин

У одного пациента уже подтвердили наличие вируса - он недавно вернулся из Италии

Кроме Андоры, власти которой сообщили сегодня о первом случае заражения коронавирусной инфекцией, эпидемия проникла из Италии в Португалию.

Об этом 2 марта сообщил местный еженедельник Sabado, по данным которого инфицированных сразу двое. Причем они оба ранее вернулись из заграничных поездок – один инфицированный ранее посещал Италию, а второй – Испанию.

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Журналисты утверждают, что заболевших поместили в больницу Порту.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили и в генеральном директорате здравоохранения Португалии – подведомстве Минздрава.

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"В Португалии подтвержден первый позитивный анализ на COVID-19. Касательно второго случая ожидаются результаты повторного анализа, который проведут в Институте Рикардо Хорхе", – отметили в здравоохранительном департаменте.

Стоит отметить, что Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции. Состоянием на сегодняшний день в этой стране зафиксировали почти случаев 1,7 тыс. заражения, 34 из которых привели к летальному исходу. Именно из Италии вирус просочился в ряд соседних стран, включая Чехию.

С масштабами распространения коронавирусной эпидемии вы можете ознакомиться в онлайн-хронике "Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия эпидемия вирус коронавирус

Источник: Сегодня

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