Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Коронавирус пробрался в Европарламент: первый депутат заразился

20 марта, 18:11

Станислав Кожемякин

Инфекцию обнаружили у польского евродепутата Адама Ярубаса

Коронавирус продолжает проникать в международные структуры в Брюсселе – вслед за заражением сотрудника штаб-квартиры НАТО инфекцию обнаружили у польского представителя в Европейском парламенте Адама Ярубаса.

Об этом 45-летний представитель Европейской народной партии сообщил лично 20 марта на своей странице в Twitter.

"Мои дорогие, меня проверили на COVID-19 – тест оказался позитивным. Я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим, и мы все с этим справимся. Мы должны. Спасибо врачам, медсестрам и всем за поддержку. Помните: оставайтесь дома. Будьте здоровы!" - написал Ярубас.

Реклама

Как пишет Politico, этот евродепутат стал первым, у которого обнаружили широко распространившуюся коронавирусную инфекцию. О других случаях заражения среди членов ЕП информации пока что не поступало.

Пресс-секретарь Европарламента отметил, что учреждение пытается отслеживать все контакты заразившегося парламентария и информировать всех людей, которые могут подвергаться риску.

В тренде
Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Напомним, накануне стало известно о том, что COVID-19 обнаружили у высокопоставленного европейского чиновника – главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье.

Кроме того, пару недель назад Европейское оборонное агентство предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег тоже заразился этой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша эпидемия вирус Европарламент коронавирус евродепутат

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...