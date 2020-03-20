Коронавирус пробрался в Европарламент: первый депутат заразился

Коронавирус продолжает проникать в международные структуры в Брюсселе – вслед за заражением сотрудника штаб-квартиры НАТО инфекцию обнаружили у польского представителя в Европейском парламенте Адама Ярубаса.

Об этом 45-летний представитель Европейской народной партии сообщил лично 20 марта на своей странице в Twitter.

"Мои дорогие, меня проверили на COVID-19 – тест оказался позитивным. Я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим, и мы все с этим справимся. Мы должны. Спасибо врачам, медсестрам и всем за поддержку. Помните: оставайтесь дома. Будьте здоровы!" - написал Ярубас.

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Как пишет Politico, этот евродепутат стал первым, у которого обнаружили широко распространившуюся коронавирусную инфекцию. О других случаях заражения среди членов ЕП информации пока что не поступало.

Пресс-секретарь Европарламента отметил, что учреждение пытается отслеживать все контакты заразившегося парламентария и информировать всех людей, которые могут подвергаться риску.

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Напомним, накануне стало известно о том, что COVID-19 обнаружили у высокопоставленного европейского чиновника – главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье.

Кроме того, пару недель назад Европейское оборонное агентство предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег тоже заразился этой инфекцией.

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