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Коронавирус пробрался в штаб-квартиру НАТО: заразился сотрудник

9 марта, 13:31

Тина Наринецкая

Мужчина привез вирус из Италии

У сотрудника штаб-квартиры НАТО в Брюсселе обнаружили новый коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, инфицированный только недавно вернулся из отпуска на севере Италии. Первые симптомы он почувствовал в конце минувшей недели, и его обследовали.

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"В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", – отметили в пресс-службе.

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Также недавно Европейское оборонное агентство предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег заразился коронавирусной инфекцией.

Мы уже писали, что из-за стремительного распространения коронавируса Совет ЕС ужесточил для своих сотрудников превентивные меры.

Отметим, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Китай НАТО заражение штаб-кватира коронавирус сотрудник

Источник: Интерфакс

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