Коронавирус проник в одну из самых богатых стран мира

Инфекцию обнаружили в Швейцарии - вероятнее всего, вирус пробрался из Италии

Вслед за Хорватией и Австрией, где ранее подтвердились первые случаи заражения новым коронавирусом, стало известно о проникновении COVID-19 в Швейцарию.

Ссылаясь на заявление, сделанное 25 февраля Федеральным управлением общественного здравоохранения страны, Swissinfo пишет, что заболевшего человека обнаружили ранее в этот день в южном кантоне Тичино.

Как и австрийский Тироль, где ранее нашли инфекцию у двух итальянцев, Тичино находится на границе с Италией, где буйствует вирус.

Реклама

В целом, в Швейцарии проверили анализы порядка 300 человек, у которых подозревалось наличие COVID-19.

Накануне швейцарские власти усилили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из Италии.

Также инфекцию подтвердили и в континентальной части Испании – позитивный результат анализов оказался у пациентки в Барселоне, которая недавно вернулись из северной Италии, пишет El Mundo. Ранее зараженных обнаружили на испанских островах: двух – на Канарах, и еще одного – на Майорке.

Напомним, что более тысячи туристов, которые находились в отеле на одном из Канарских островов, оказались в карантине после того, как у одного из отдыхавших здесь итальянцев подтвердили коронавирусный диагноз.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама