Коронавирус проник в одну из самых богатых стран мира

Вслед за Хорватией и Австрией, где ранее подтвердились первые случаи заражения новым коронавирусом, стало известно о проникновении COVID-19 в Швейцарию.
Ссылаясь на заявление, сделанное 25 февраля Федеральным управлением общественного здравоохранения страны, Swissinfo пишет, что заболевшего человека обнаружили ранее в этот день в южном кантоне Тичино.
Как и австрийский Тироль, где ранее нашли инфекцию у двух итальянцев, Тичино находится на границе с Италией, где буйствует вирус.
В целом, в Швейцарии проверили анализы порядка 300 человек, у которых подозревалось наличие COVID-19.
Накануне швейцарские власти усилили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из Италии.
Также инфекцию подтвердили и в континентальной части Испании – позитивный результат анализов оказался у пациентки в Барселоне, которая недавно вернулись из северной Италии, пишет El Mundo. Ранее зараженных обнаружили на испанских островах: двух – на Канарах, и еще одного – на Майорке.
Напомним, что более тысячи туристов, которые находились в отеле на одном из Канарских островов, оказались в карантине после того, как у одного из отдыхавших здесь итальянцев подтвердили коронавирусный диагноз.
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