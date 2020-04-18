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Коронавирус в Испании: число умерших превысило 20 тысяч

18 апреля, 15:06

Руслан Ровик

В стране подтвердили почти 200 тысяч случаев инфицирования COVID-19

В Испании с начала распространения коронавируса в стране умерли 20 043 человека. Инфекцию подтвердили у 191 726 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения королевства.

По данным испанских врачей, побороть инфекцию удалось 74 662 пациентам. За последние сутки число инфицированных выросло на 4 499, умерших – на 565, а выздоровевших – на 3 166 человек.

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Как известно, первый случай коронавируса был выявлен 31 января, а число инфицированных начало резко расти после выявления вспышки в Италии.

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С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Напомним, ранее от коронавируса скончалась 86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза, став первой жертвой COVID-19 среди представителей монарших семей Европы.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за масштабов смертности в Мадриде городской крытый каток будут использовать в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

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Испания инфекция коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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