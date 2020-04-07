Коронавирус в Италии: посол назвал количество зараженных украинцев

В Италии, которая является одним из лидеров по распространению коронавирусной болезни в Европе, на принудительном карантине или в палатах интенсивной терапии оказались десятки украинцев, сообщает "Укринформ".

Об этом заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, отметив при этом, что по умолчанию посольство не уведомляют о диагнозе украинцев из-за защиты персональных данных. Такая информация поступает, если госпитализированный обратился к дипломатам лично или предоставил свое разрешение.

"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Но фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь", – отметил Перелыгин.

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Он добавил, что, по его данным, одна украинская гражданка уже выздоровела от коронавируса в Италии.

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Отметим, что по состоянию на 7 апреля на Апеннинах зафиксировано более 132 тысяч случаев инфицирования, из которых 16,5 тысячи привели к летальному исходу. В то же время 22,8 тысячи человек удалось выздороветь.

Чтобы помочь Италии бороться с эпидемией, а также чтобы набраться профессионального опыта, Украина отправила 20 своих медиков – они уже приступили к работе в двух госпиталях региона Марке.

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