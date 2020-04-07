Как итальянцы встретили украинских врачей: песни Русланы и "Дякую" на дверях гостиницы

Пока Москва продолжает распространять фейки и угрожать итальянским журналистам, 20 украинских медиков (13 врачей и 7 медсестер) помогают своим итальянским коллегам спасать жизни людей. Приземлились они на военной базе Пратика-ди-Маре (которая находится недалеко от Рима) в субботу и уже приступили к работе в двух госпиталях региона Марке, где итальянские врачи работают по три смены и просто валятся с ног, поскольку многие их коллеги заразились коронавирусом. Пробудут украинские медики в Италии две недели. Сайт "Сегодня" узнал, как наших врачей встретили итальянцы, и почему так злится Россия.

Grazie Ucraina – Спасибо, Украина

На двери гостиницы, где разместились украинские медики, итальянцы на украинском написали "Дякуємо", украсив надпись желто-голубыми лентами.

Фото: Facebook/Евгений Перелыгин

А в одном из бизнес-центров Неаполя итальянцы включили "Дикі танці" Русланы, чтобы отблагодарить украинцев за помощь.

В Twitter, Facebook и Instagram десятки постов благодарности обычных итальянцев украинским медикам, которые приехали помочь Италии в этот непростой период.

Ситуация с пандемией в Италии все еще критическая, но цифры смертности и количества пациентов в реанимации впервые начали снижаться. Всего от COVID-19 в Италии погибли 87 врачей. Много инфицированных медиков именно в регионе Марке. Именно поэтому, когда Киев предложил Риму свою помощь, итальянское правительство решило направить украинских медиков именно туда.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин говорит, что итальянские медики просто валятся с ног, работая в три смены.

"Украина направила в Италию 20 врачей. Формировали команду МВД и Минздрав. Все они имеют опыт работы в интенсивной терапии, выполняя реаниматологические функции. В Италии украинские медики работают в госпиталях двух городов – Урбино и Пезаро. В воскресенье их распределили по группам, будут работать две недели в парах с итальянскими бригадами. Украина сегодня сконцентрирована в сотрудничестве с Италией на совместном преодолении пандемии коронавируса. В этом контексте следует отметить, что Украина сейчас находится на этапе, который месяц назад переживала Италия. Я верю, что благодаря в том числе и опыту, который приобретут наши врачи, мы гораздо раньше сможем обуздать распространение эпидемии. Вот в чем смысл", – сказал сайту "Сегодня" Евгений Перелыгин. В тренде До 20 градусов тепла и сильный ветер: синоптики дали прогноз на 7 апреля (карта)

По его словам, каждый час на его личную и почту посольства поступают письма с благодарностями от простых итальянцев. Люди пишут о мужестве украинских врачей, присылают короткие письма со словами: grazie (спасибо), "Украина с нами", "Мы всегда знали, что вы с нами, что мы братский народ".

Однако, не всем в Украине понравилось решение направить в Италию 20 наших медиков. Оппозиционные политики и бывшие народные депутаты писали в соцсетях, что в условиях пандемии и неготовности украинской системы здравоохранения к критической ситуации, нам и самим помощь бы не помешала. Но стоит также напомнить, что, во-первых, в реанимации в разных итальянских больницах находятся около 100 украинцев, которых итальянские медики лечить не отказываются. Во-вторых, 20 украинских врачей пробудут в Италии всего две недели. Ну, и в-третьих, иногда стоит все-таки думать стратегически и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед.

Российские фейки

На прошлой неделе сайт "Сегодня" подробно писал о скандале, который разгорелся в Италии вокруг российской гуманитарной помощи. После статьи в газете La Stampa, что 80% российской помощи, которую Кремль привез в Италию 15-ю военными самолетами, ни на что не годится, Министерство обороны РФ перешло к открытым угрозам автору этой статьи. Ведь материал, который наделал немало шума, развеивает образ россиян-миротворцев, которые бескорыстно приехали помогать итальянцам. Не говоря уже об отмене санкций. К тому же, британская The Telegraph написала, что среди ста военных медиков, которых Россия направила в Италию, могут быть офицеры ГРУ.

Но Кремль и это не остановило. По информации "Stopfake", в эфире одного из российских телеканалов вышел сюжет с якобы оправданиями автора статьи газеты La Stampa Якопо Якобони. Позже сам журналист все это опроверг, но какого-либо опровержения на российском канале так и не вышло. Более того, по словам экспертов, в Twitter с 17 по 27 марта появилось много постов с хэштегом #ITALEXIT (по аналогии с Brexit), который упоминался более чем в 36 тыс. твитов.

"Цель России – ослабить ЕС, и информационная война Москвы направлена ​​именно на это. Российская дезинформация об "искусственном" происхождении коронавируса и презентации его как "биологического оружия" США/Запада очень напоминает советскую дезинформацию относительно СПИДа. В начале 80-х советский КГБ вместе со своими немецкими коллегами из Штази начал дезинформационную кампанию, известную как операция "Инфекция" (иногда также известная как операция "Денвер"), создав и распространив слух о якобы вовлеченности Минобороны США в создание вируса СПИДа", – пишет в своем блоге "From Russia with fake" политический аналитик (Париж, Франция) Денис Колесник.

Пару дней назад East Stratcom (входит в Европейскую службу внешних дел – European External Action Service) официально сообщила, что Россия совместно с Китаем запустили массированную дезинформационную кампанию как раз по теме коронавируса. Самый распространенный фейк – что COVID-19 придумали американцы.

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