Коронавирус в Румынии: на каких ошибках следует учиться Украине

Восемь человек погибли - их не хотели обследовать, потому что они не подходили под установленные властями случаи

В Румынии, где ранее из-за ситуации с коронавирусом развернули полевые госпитали, инфекцию обнаружили уже у 762 человек, из которых 8 скончались.

Как обнаружил портал HotNews.ro, причиной смерти почти во всех случаях была ошибочная инструкция правительства касательно тестирования населения. Этот опыт может пригодиться властям Украины, которая еще уступает Румынии по масштабам эпидемии.

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Утверждается, что семеро погибших были протестированы с опозданием – после нескольких дней ожидания. Это объясняли тем, что их случаи не соответствовали установленным критериям для проверки.

Своевременный диагноз позволил бы ограничить круг контактных лиц пациентов и уменьшить риск заражения. И сейчас правительство Румынии расширило критерии для диагностики COVID-19.

Почти все погибшие румыны получили отказы на тест после путешествий в "красные" зоны. Их начали проверять на коронавирус, лишь когда они уже находились в больницах в очень тяжелом состоянии. При этом заразились не менее 75 медработников.

Среди жертв оказался и 65-летний мужчина, который заразился от другого пожилого пациента, которому не проводили тест вовремя из-за "отсутствия эпидемиологического контекста" и "несоответствия определению случая".

Напомним, что ранее у премьер-министра Румынии Людовика Орбана тоже заподозрили коронавирус – он решил отбыть домашний карантин после контакта с членом Сената, у которого подтвердили COVID-19.

А на прошлой неделе в Закарпатской области задержали мужчину, который контрабандно переправлял в Румынию груз медицинских масок.

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