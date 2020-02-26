Коронавирус распространяется по Европе: еще одна страна сообщила о заражении

Инфицирование выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии

Министерство здравоохранения Греции подтвердилопервый случай заражения новым коронавирусом в стране.

Инфицирование выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

"Женщина вернулась из поездки в северную Италию и на данный момент не имеет осложнений", – сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Греции, профессор инфекционных заболеваний Сотирис Циодрас.

По данным Минздрава, женщина помещена в больницу в Салониках, все контактировавшие с ней в последние дни добровольно изолированы.

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25 февраля официальный представитель правительства Стелиос Пецас объявил о том, что правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер на случай чрезвычайной ситуации, связанной с расширением распространения коронавируса в стране. План предусматривает, в частности, проведение профилактических проверок в пунктах въезда и выезда из страны, временное ограничение воздушного, морского, железнодорожного или автомобильного сообщения с странами, где зафиксированы вспышки заболевания, приостановление работы учебных и общественных заведений и организаций.

Пока правительство не считает необходимым реализацию этого плана.

В тренде Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

Отметим, эпицентром распространения коронавируса в Европе стала Италия. По данным на 25 февраля, Италия заняла третье место по количеству зараженных, после Южной Кореи и Китая. В течение последних дней там обнаружили более 200 инфицированных COVID-19. Семь человек умерли. Более детально читайте в материале Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать.

На данный момент коронавирус обнаружен уже в 40 странах.

Тем временем Министерство здравоохранения Украины обнародовало видеоматериалы, в которых разъясняется, что такое коронавирус COVID-19.

А также, как защититься от коронавируса.

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