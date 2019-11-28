"Кража века" в Германии: полиция озвучила подробности громкого преступления

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Полиция ФРГ исходит из того, что в похищении ценностей из дрезденского музея "Зеленый свод"участвовали четверо злоумышленников. Как пишет Die Welt, к такому выводу стражи порядка пришли после изучения видеоматериалов. Добычей налетчиков стали особо ценные экспонаты, включая эполет с бриллиантом почти в 50 карат и украшение королевы Амалии Августы.

"Преступление было очень тщательно продумано. Об этом свидетельствует и тот факт, что налетчики использовали на месте преступления порошковый огнетушитель, чтобы замести следы", — говорится в полицейском докладе.

Всего их добычей стали 11 полных объектов, а также части украшений. Среди украденных вещей, по данным музея, эполет с бриллиантом в 49,84 карата. Причем на украшении были еще два бриллианта в 39,5 и 21 карат. Злоумышленники похитили также украшение королевы Амалии Августы с более 600 бриллиантами.

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Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению — речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" — одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. артефактов.

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Напомним, ранее из музея Боде в Берлине похитили стокилограммовую золотую монету "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II, номинальная стоимость которой оценивается в миллион долларов.

А в прошлом году из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

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