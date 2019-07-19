"Кремль не прощает слабости": новая глава Еврокомиссии выступила за санкции против России
Урсула фон дер Ляйен открыто назвала действия России "враждебными"
Утвержденная Еропарламентом на должности президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает сохранение санкций против России.
Об этом экс-министр обороны Германии заявила в интервью немецкому изданию Die Welt.
"Кремль не прощает слабости. Поэтому с позиции силы мы должны сохранять санкции в отношении России", – сказала она, добавив, что в то же время необходимо предлагать России диалог.
Фон дер Ляйен осудила агрессивные действия российских властей, открыто назвав их "враждебными".
"Довольно долго мы наблюдаем враждебное поведение Москвы. Достаточно нарушений международного права, такие как аннексии Крыма и раскола Европы настолько, насколько это возможно", – отметила она.
Глава Еврокомиссии пообещала, что в будущем Европа будет усерднее раскрывать "дезинформационные кампании России" и фейковые новости.
"Это наша привилегия как демократии отвечать на вызовы прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, официально она заступит на доставшуюся ей топ-должность 1 ноября.
Мы также писали, что, выступая в Европарламенте 10 июля, Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз быть готовым к диалогу с Россией.
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