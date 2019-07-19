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"Кремль не прощает слабости": новая глава Еврокомиссии выступила за санкции против России

19 июля, 12:58

Урсула фон дер Ляйен открыто назвала действия России "враждебными"

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler.

Утвержденная Еропарламентом на должности президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает сохранение санкций против России.

Об этом экс-министр обороны Германии заявила в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Кремль не прощает слабости. Поэтому с позиции силы мы должны сохранять санкции в отношении России", – сказала она, добавив, что в то же время необходимо предлагать России диалог.

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Фон дер Ляйен осудила агрессивные действия российских властей, открыто назвав их "враждебными".

"Довольно долго мы наблюдаем враждебное поведение Москвы. Достаточно нарушений международного права, такие как аннексии Крыма и раскола Европы настолько, насколько это возможно", – отметила она.

Глава Еврокомиссии пообещала, что в будущем Европа будет усерднее раскрывать "дезинформационные кампании России" и фейковые новости.

"Это наша привилегия как демократии отвечать на вызовы прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, официально она заступит на доставшуюся ей топ-должность 1 ноября.


Мы также писали, что, выступая в Европарламенте 10 июля, Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз быть готовым к диалогу с Россией.

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Тег Еврокомиссия, агрессия России, санкции против России , ляйен, Урсула фон дер Ляйен

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