Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Криминалисты озвучили предварительную причину возгорания Собора Парижской Богоматери

Сегодня, 03:40

По данным правоохранителей, очаг возгорания находился у основания шпиля собора

Фото: AFP

Криминалисты, которые работают на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, заявили, что вероятной причины возгорания здания стали проблемы с проводкой.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным правоохранителей, очаг возгорания находился у основания шпиля собора.

Между тем, в Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери; на данный момент известно, что удалось спасти Терновый венец Иисуса Христа; вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами он временно размещены в мэрии Парижа.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, пожар, причина, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Криминалисты озвучили предварительную причину возгорания Собора Парижской Богоматери". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, что удалось спасти после пожара в соборе Парижской Богоматери

Сегодня, 01:41

Шпиль собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали

Обрушение собора Парижской Богоматери удалось предотвратить в последний момент

Сегодня, 01:14

До катастрофы в соборе оставались считанные минуты

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Сегодня, 00:59

США поддерживают французских граждан, город Париж и миллионы посетителей собора

В день пожара в соборе Парижской Богоматери дважды срабатывала сигнализация – СМИ

Сегодня, 00:42

После второго сигнала было уже слишком поздно, огонь стал слишком сильным

В соборе Парижской Богоматери нашли фигуру петуха с мощами святых, украшавшую шпиль

Вчера, 23:31

Шпиль собора Нотр-Дам первоначально был снесен во времена Великой французской революции

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: все подробности

Вчера, 22:47

Несмотря на усилия пожарных, огонь удалось локализовать под утро

Родившая пятого ребенка Мария Порошина не сдержала слово

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Почему производители смартфонов умирают один за другим

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть