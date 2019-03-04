Кризис Франции и Италии: Макрон поставил точку в конфликте

Французский президент считает дипломатический кризис Рима и Парижа просто разногласиями и непониманием

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Кризис Франции и Италии: Макрон поставил точку в конфликте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/b3b/5c7d06b3b0f31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/b3b/5c7d06b3b0f31.jpg 2019-03-04T13:08:00+02:00 Евросоюз Французский президент считает дипломатический кризис Рима и Парижа просто разногласиями и непониманием

В отношениях Италии и Франции нет глубокого раскола, утверждает президент последней Эммануэль Макрон.

Несмотря на то, что на фоне перманентной критики со стороны итальянский вице-премьеров Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини Париж отозвал своего посла из Рима, Макрон не видит повода для беспокойства.

"Последние события не являются серьезными. Мы должны через них переступить", – заявил он 3 марта в эфире итальянской общественной телекомпании Rai 1.

Не называя вице-премьеров по именам, Макрон добавил, что "могут быть времена, когда друзья не понимают друг друга".

Кроме того, несмотря на произошедшее, 2 мая его итальянский коллега Серджо Маттарелла посетит Париж, чтобы отпраздновать 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи. Французский президент отметил, что обсудит с гостем будущее Европы и отношения двух государств.

В то же время, он призвал завершить строительство железнодорожного полотна между итальянским Турином и французским Лионом, которое пытается заблокировать движение Ди Майо "5 звезд".

Напоследок Макрон призвал итальянцев "вложить свои сердце и душу" в развитие отношений между двумя странами.

"Я не говорю, что это будет легко, но мы должны строить историю вместе. Между нашими двумя странами всегда была любовь и дружба. Любовь позволит нам преодолеть все препятствия", – резюмировал он.

Напомним, что в разгар дипломатического скандала между Парижем и Римом представитель французского правительства Бенджамин Гриво заявил, что решение отозвать своего посла в Италии для консультаций "не является постоянным".

Как мы писали, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини также уверял, что Рим не намерен ссориться с Францией.

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