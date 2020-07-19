В Италии разоблачили сеть фальшивомонетчиков: крупнейшую в истории евро

В Италии разоблачили сеть производителей и распространителей поддельных денег. По мнению полицейских, афера фальшивомонетчиков была крупнейшей в истории существования евро.

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Об этом говорится в официальном сообщении Европола.

"Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро", - говорится в официальном заявлении полицейских.

В операции по разоблачению группировки принимали участие стражи порядка из Италии, Бельгии и Франции, а Европол оказывал помощь в обмене информацией, координации действий и аналитической работе.

Стоит отметить, что расследование началось в октябре 2017 года, когда в итальянском городе Беневенто изъяли крупную партию фальшивых банкнот номиналом в 50 евро. Тогда полиция обратила внимание на то, что подделки были изготовлены с использованием сложных методов печати, на качественном оборудовании и материалах, с хорошим знанием тонкостей, воссоздав все важные отметки, которые используются для защитной маркировки настоящих банкнот.

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Фото: Европол

В феврале 2018 года в Неаполе обнаружили еще 450 000 поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро, спрятанных в цистернах. В июле 2018 года в Ломбардии обнаружили партию поддельных монет.

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Дальнейшие следственные действия в координации с Европолом помогли разоблачить сеть фальшивомонетчиков, и 15 июля были арестованы 44 подозреваемых, а также заморожены активы на общую сумму в восемь миллионов евро, в том числе 50 квартир, восемь производственных помещений, две фермы и 10 компаний в различных сферах.

В полиции подозревают, что за годы своей "работы" фальшивомонетчики изготовили и распространили более трех миллионов поддельных банкнот на общую сумму более 233 млн евро.

Глава сети занимался подделкой денег более 20 лет, и не только их изготовлением, но и распространением в ЕС. Расследование установило, что он связан с итальянской мафиозной группой Camorra.

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Напомним, ранее государственный департамент США обвинил Россию в печати контрафактной ливийской валюты на сумму в более чем миллиард долларов.

Также мы писали о том, что Украину заполонили фальшивые доллары, и давали советы, как распознать подделку. Оказалось, что каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений.

Кроме того, также журналисты побывали в Центральном хранилище Нацбанка, где изношенные, ветхие гривни подлежат уничтожению и замене их в обращении на новые.

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