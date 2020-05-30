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США обвинили Россию в печати фальшивых денег

30 мая, 18:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Контрафактные деньги напечатал Госзнак по заказу "нелегальной организации"

Государственный департамент США обвинил Россию в печати контрафактной ливийской валюты на сумму в более чем миллиард долларов.

Как сообщили в Госдепе, контрафакт был перехвачен правительством Мальты, а отпечатана валюта была российским государственным предприятием "Госзнак".

По данным американцев, заказ на печать контрафактных денег поступил от "нелегальной параллельной организации".

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"Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране. Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии", - заявили в Госдепе.

Также в Госдепартаменте считают, что "приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии".

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Ранее мы сообщали о том, что Россия, от которой потребовали прекратить свои действия в Ливии, готовит себе плацдарм в этой стране и перебрасывает туда боевую авиацию.

Ранее сообщалось, что до 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина"– ЧВК "Вагнер" – покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Это произошло после того, как силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживают турецкие войска, добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

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Также смотрите видео, как Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии:

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Россия Ливия Мальта США подделка контрафакт Госдепартамент США

Источник: Сегодня

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