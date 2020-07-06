Крупное ДТП с украинцами в Польше: 14 пострадавших (фото и видео)

В Польше, где на прошлой неделе автобус с украинцами попал в опасное ДТП, граждане Украины пострадали в другой аварии.
Как сообщает tvn24, вечером 5 июля возле населенного пункта Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве автобус столкнулся с двумя маршрутками, в результате чего пострадали 14 человек, включая двоих детей.
Всех потерпевших госпитализировали, двое из них – 10-летний ребенок и 40-летняя женщина – находятся в тяжелом состоянии с травмами головы.
Представительница районной прокуратуры город Щецин уже сообщила о начале расследования обстоятельств ДТП, однако о причине аварии пока что говорить рано.
В польской полиции утверждают, что в крови водителей транспортных средств алкоголя не обнаружили.
Позже в украинском МИД сообщили, что среди пострадавших оказались две украинки.
"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, вследствие указанной ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", – цитирует УНИАН директора Департамента консульской службы министерства Украины Сергея Погорельцева.
Одну потерпевшую на данный момент уже выписали из больницы, вторая еще остается в медучреждении, но угрозы ее жизни нет. За развитием событий следит почетный консул Украины в Щецине.
Напомним, ранее в этом году в Польше столкнулись микроавтобус с украинскими номерами и пассажирский автобус, в результате чего погиб украинец.
А прошлым летом автобус с украинцами ехал в сторону Влоцлава и съехал в кювет, в результате чего пострадали 11 человек, а водителю грозит до восьми лет тюрьмы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк