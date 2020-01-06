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ДТП с 20 машинами в Словакии: СМИ пишут о пострадавших украинцах

6 января, 10:48

Из-за практически нулевой видимости под Попрадом столкнулись 17 легковушек, автобус и минивэн

Спустя месяц крупной аварии с украинцами в России, граждане нашей страны попали в крупное ДТП в Словакии.

Инцидент случился утром 5 января на 344-м километре автомагистрали D1 в районе города Попрад, где столкнулись два десятка машин – 18 легковушек, микроавтобус и автобус.

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Местные СМИ сообщают о 10 пострадавших из-за ДТП, включая пятерых украинцах. В посольству эту информацию пока что не комментировали.

В полиции Словакии доложили об успешной эвакуации потерпевших, не став уточнять, в каком они находились состоянии.

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После аварии движение на участке дороги было временно прекращено, но спустя несколько часов автомагистраль вновь разблокировали.

Водители всех столкнувшихся машин успешно прошли тест на отсутствие алкоголя в крови. Таким образом, причиной ДТП стали погодные условия – обрушившиеся на Словакию снегопады и шквальные ветра. Это привело и к другим авариям в этот день.

Напомним, в прошлом году в Братиславе случилась дорожная авария с участием муниципального транспорта, в результате которой пострадали не менее 12 человек.

А в ноябре в Словакии столкнулись автобус, в котором ехали школьники, и грузовик. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения.

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