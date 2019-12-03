ДТП с украинцами в России: что известно о пострадавших

В Воронежской области уточнили информацию о потерпевших в результате аварии автобуса

В России возросло количество пострадавших в результате сегодняшнего ДТП, в которое попал автобус с украинцами в Воронежской области.

По информации российских СМИ, на данный момент число потерпевших составляет 17 человек: трое в тяжелом состоянии, четверо – в среднем и 10 получили легкие травмы.

Кроме того, несмотря на изначальную информацию об отсутствии несовершеннолетних в автобусе, среди раненых могут находиться два ребенка.

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Как сообщили в воронежском Минздраве, на месте аварии работают пять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Богучарскую районную больницу. Участников ДТП, которым медицинская помощь не понадобится, собираются разместить в гостинице.

Кроме того, российская пресса утверждает, что автобус был на украинских номерах и направлялся из Запорожья в Ростов.

Российская прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Напомним, что 3 декабря 763-м километре трассы М4-"Дон" в Богучарском районе Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус MAN, в котором находились 26 пассажиров и два водителя. Предварительной причиной случившегося называют погодные условия – началась метель и водитель не справился с управлением.

Напомним, в марте на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

А в апреле на трассе М-2 в Орловской области грузовик "КамАЗ" врезался в автобус с гражданами Украины, 15 из которых в результате случившегося пострадали.

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